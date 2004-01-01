Субботник состоится в городе Кандалакша на 9 км дороги в пос. Умба.

Все местные, без исключения, наверняка знают это место, да и люди с области не редко приезжают туда отдыхать, на этом пляже также проводится самый яркий фестиваль нашего региона Город Солнца!

Благодарим за участие и поддержку экологическое движение "Чистая Кандалакша", нашего земляка Андрея Антонова за помощь с вывозом собранного мусора и главу Кандалакшского района Михаила Павлова за регулярное и активное участие в наших мероприятиях!

Давайте вместе сделаем чисто! Мешки и перчатки приветствуются. И, конечно же, спасибо за репост!