У солдата выходной

Концерт посвящен представителям сильной половины человечества: будь то школьник, студент, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед или просто прохожий - каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины. Ведь Защитник Отечества - это не профессия, а долг каждого настоящего мужчины.

В программе прозвучат песни известных авторов, исполненные участниками клуба авторской песни «Пять углов»: «Мужское счастье», «Кто свободен от вахты…», «Мой мальчик», «Афганский день», «А дома в России…», «Лётчик», «Так случилось мужчины…», «Белая Мадонна» и многие другие.

Прекрасным подарком для гостей областной «Кировки» станут выступления участников клуба авторской песни «Ника» и участников клуба спортивного бального танца «Ритм» из города Гаджиево.