У книги мамин голос!

Название фестиваля выбрано не случайно, ведь именно в этот день отмечается Международный день матери! Большой семейный праздник уже в шестой раз объединит читателей разных возрастов, библиотекарей, писателей, преподавателей, популяризаторов науки, творческих людей.

Посетителей библиотеки ждет яркая насыщенная праздничная программа. Дети и их родители, бабушки и дедушки – все смогут найти занятие по душе. По доброй традиции, помощь в организации праздника оказали многочисленные партнеры библиотеки.

Гостей праздника ждет семейная игровая программа и театрализация, конкурсы и викторины, различные мастер-классы, научные шоу, вкусные истории с дегустацией, игры с аниматорами, увлекательные выставки и экскурсии.