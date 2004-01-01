У каждой книги есть своя судьба…

24 мая в России проходят торжества в честь Дня славянской письменности и культуры – праздника, возрожденного на Кольской земле. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и Мурманская организация Союза писателей России приглашают на литературно-музыкальный вечер, посвященный единению славянских народов.

Любители изящной словесности встретятся с литераторами Кольского Севера, услышат их произведения, в исполнении музыкальных коллективов и солистов прозвучат песни на стихи мурманских поэтов.

Одна из страниц вечера будет посвящена памяти известных поэтов и прозаиков: Виталия Семеновича Маслова, Виктора Леонтьевича Тимофеева, Николая Александровича Скромного, Владимира Александровича Смирнова, Николая Владимировича Колычева.

Также участники встречи познакомятся с творчеством молодых литераторов.