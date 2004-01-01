Народный самодеятельный коллектив студия декоративно-прикладного творчества «Гармония» Кольского районного Центра культуры был образован в феврале 1994 года. В 2002 году было присвоено звание «образцовый», в 2008 – «народный». В коллективе занимается 20 человек, дети от 7 до 18 лет, взрослые от 18 до 78 лет. Досуговая деятельность в коллективе ведется по нескольким направлениям: бисероплетение, флористика, работа с бросовым материалом, фоамираном и атласными лентами.

В коллективе существуют традиции: рождественские и майские встречи, где встречаются бывшие и нынешние участники студии, в каникулярное время участники студии посещают театры, музеи.

Воспитанники студии постоянные участники районных, областных и Всероссийских конкурсов, выставок, недель народного искусства.

Выставка «У берегов золотой реки» посвящена 90-летию Кольского района, в ее экспозицию вошли лучшие работы участников студии за последние несколько лет.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2