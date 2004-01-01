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У бабушки Варвары

Концерт мурманских творческих коллективов

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События: Концерты.

Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.

Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину, в то время, когда не было ни радио, ни телевидения, ни Интернета. Дети и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.

Кроме того, в концерте примет участие народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.

ДК им. С.М. Кирова
21 января
16:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

Касса дворца: 45-43-23

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