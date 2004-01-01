У бабушки Варвары
Концерт мурманских творческих коллективов
Концерт мурманских творческих коллективов
Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.
Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину, в то время, когда не было ни радио, ни телевидения, ни Интернета. Дети и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.
Кроме того, в концерте примет участие народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23
Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Евгений Гоман, Анастасия Комарова, «JOYBOX», и Алексей Рейман, «The Hoolz», Наталья Карча, Екатерина Шиляева, Станислав Одиноков.