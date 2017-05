Тяжелый день

Субботний вечер в Доке мы проведем под звуки кора, металла и прочего тяжелого рока! Будем трясти башкой, показывать козы, плясать, потом даже мошить и всё такое.

Играют:

The Light Before We Land

Металкор от наших друзей и завсегдатаев тяжелых вечеринок Дока. Мощно, мелодично, стильно - ставим класс.

Wreckhall

Мдм и металкор от молодой, но крайне качественной банды - тяжелые и мелодичные треки + прокачивающие нули = идеальная мош-формула!

Folium Nova

Альтернативный метал от наших старых знакомых - в этот раз они выйдут на сцену после небольшого перерыва - и с новым вокалистом! Чем удивит нас новый состав банды?

Даррунг

Отличный хеви кавер-бэнд, который уже много лет топчет сцены городских рок-площадок. Впервые в Доке, йааауу!