Тяжелый день
Субботний вечер под звуки кора, металла и прочего тяжелого рока!
Субботний вечер в Доке мы проведем под звуки кора, металла и прочего тяжелого рока! Будем трясти башкой, показывать козы, плясать, потом даже мошить и всё такое.
Играют:
The Light Before We Land
Металкор от наших друзей и завсегдатаев тяжелых вечеринок Дока. Мощно, мелодично, стильно - ставим класс.
Wreckhall
Мдм и металкор от молодой, но крайне качественной банды - тяжелые и мелодичные треки + прокачивающие нули = идеальная мош-формула!
Folium Nova
Альтернативный метал от наших старых знакомых - в этот раз они выйдут на сцену после небольшого перерыва - и с новым вокалистом! Чем удивит нас новый состав банды?
Даррунг
Отличный хеви кавер-бэнд, который уже много лет топчет сцены городских рок-площадок. Впервые в Доке, йааауу!
200 р.