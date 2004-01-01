Ты выстоял, великий Сталинград!

200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, продолжалась Сталинградская битва - сражение, ставшее переломным в ходе Великой Отечественной войны. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники эта битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую.

На выставке представлена историческая, художественная литература, видео-издания из фонда Областной научной библиотеки. Первый раздел выставки посвящен общему обзору и отдельным событиям Сталинградской битвы. Во втором разделе издания об участниках великой битвы – от командующих фронтами Еременко и Рокоссовского до знаменитого снайпера Василия Зайцева. Третий раздел выставки называется «Сталинград – это ад!» В нем вы найдете воспоминания и письма немецких солдат и офицеров, попавших в грандиозный котел. Война из обещанного блицкрига превратилась для них в медленную смерть от истощения и холода. Сталинградская битва в художественной литературе и искусстве» – название четвертого раздела выставки. Строка из знаменитой песни «Горячий снег» перекликается с представленными в разделе книгами – одноименной повестью Юрия Бондарева, вторым томом из трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые» и его повестью «Дни и ночи», воспоминаниями Василия Зайцева, «Площадью павших борцов» Валентина Пикуля и другими. На видеокассетах представлены фильмы «Горячий снег» и «Живые и мертвые».