Март – это месяц, олицетворяющий начало весны, возрождение и пробуждение природы и человека после долгих зимних дней. В эти дни, наполненные предчувствием весны, радостными ожиданиями, особенно близки становятся лирические поэтические строки. Кажется таким естественным, что в этот месяц мы славим 8 числа – Женщину, а 21 – Поэзию.

На книжной выставке «Ты вся принадлежишь стихам…» представлены издания, принадлежащие перу женщин-поэтов и поэтов, чье творчество вдохновлено женщинами.

Среди книг – «Неопытная муза» Анны Буниной, первой женщины-поэта, про которую Максим Амелин сказал : «… она серьезно повлияла на Баратынского, отчасти на Лермонтова, её высокого ценили Крылов, Державин, а сейчас её никто не знает, и тексты её не присутствуют в литературе… Хотя в любой стране писательнице такого уровня стояли бы памятники».

Двуязычная антология любовной лирики итальянки Аннелизы Аллевой «Наизусть = A memoria» перекликается с книгой лирики Иосифа Бродского, чьими стихами и была вдохновлена.

А в книге Андрея Максимова «Любимая, люби меня» собраны строки о любви. Женщины, мужчины, поэты, поэтессы, Александр Пушкин и Вера Полозкова говорят с читателем с этих страниц,