Финал проекта «Ты уникальная»
Региональный финал всероссийского конкурса
Региональный финал всероссийского конкурса
Самое яркое событие осени – региональный финал всероссийского конкурса «Ты уникальная» в Мурманске!
Неповторимые девушки Мурманска, великолепная атмосфера торжества и всего одна корона для уникальной победительницы!
Кто отправится представлять наш город на всероссийском финале конкурса в феврале узнаем совсем скоро!
1000-2000 р.
Информация по телефону: 78-40-30
Грандиозное шоу «THE BEST» в Мурманске!