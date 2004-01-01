Финал проекта «Ты уникальная»

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Самое яркое событие осени – региональный финал всероссийского конкурса «Ты уникальная» в Мурманске!

Неповторимые девушки Мурманска, великолепная атмосфера торжества и всего одна корона для уникальной победительницы!

Кто отправится представлять наш город на всероссийском финале конкурса в феврале узнаем совсем скоро!