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Финал проекта «Ты уникальная»

Региональный финал всероссийского конкурса 

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Ограничения: 18+
События: Концерты, Шоу, Конкурсы.

Самое яркое событие осени – региональный финал всероссийского конкурса «Ты уникальная» в Мурманске!

Неповторимые девушки Мурманска, великолепная атмосфера торжества и всего одна корона для уникальной победительницы!

Кто отправится представлять наш город на всероссийском финале конкурса в феврале узнаем совсем скоро!

MANILA
3 ноября
20:00
Цены

1000-2000 р.

Информация по телефону: 78-40-30

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