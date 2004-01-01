«Ты уникальная» – это масштабный социально-ориентированный проект, нацеленный на повышение общего культурного уровня жительниц города Мурманска, популяризацию совершенствования, личностного роста и стремления к развитию. Целью конкурса является отбор достойных претенденток для позиционирования региона на обещероссийском финале в г.Санкт-Петербург.

Забудьте о стандартных критериях отбора! Стать участницей регионального этапа может абсолютно любая девушка, имеющая приятную внешность, в возрасте от 15 до 30 лет.

Нескончаемая череда новых знакомств, интереснейших и познавательных мастер-классов с ведущими специалистами города в различных областях, постоянное самосовершенствование и развитие своих собственных талантов, продвижение себя и новый шаг навстречу к блестящему будущему – всё это на проекте «Ты уникальная»!

Ум, талант, обаяние, стиль и твоя собственная индивидуальность – новый эталон красоты современной жизни! Мы ищем самую уникальную девушку за Полярным кругом и ты с легкостью можешь стать ей!

Мечтаешь изменить свою жизнь до неузнаваемости, познакомиться с множеством интересных личностей, заявить о себе на весь регион и представить наш город на всероссийском и международном финалах?

Тогда отправляй заявку на почту unikalnaya51@yandex.ru и жди звонка!

Подробнее о заявке можно узнать здесь.



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