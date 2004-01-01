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Все диджеи города это знают, твой кореш знает, твоя мамка в этом уверена, твой кот кивает с надменной мордой, да и мы в этом не сомневаемся – ты шаришь!

Уникальная ночь в лофт-баре «Чердак» ждёт тебя уже в эту пятницу. Какой трек запилить следующим? Что реально качает? Где «ну такое» а где «вот это хитяра»? Этой ночью именно ты будешь определять музыкальный формат вечеринки!