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Ты шаришь!

Вечеринка лофт-бар «Чердак»

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Все диджеи города это знают, твой кореш знает, твоя мамка в этом уверена, твой кот кивает с надменной мордой, да и мы в этом не сомневаемся – ты шаришь!

Уникальная ночь в лофт-баре «Чердак» ждёт тебя уже в эту пятницу. Какой трек запилить следующим? Что реально качает? Где «ну такое» а где «вот это хитяра»? Этой ночью именно ты будешь определять музыкальный формат вечеринки!

Чердак
30 марта
Цены


Вход свободный

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