Ты просто космос

Этот день посвящен первому полету человека в космос. День триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли.

Все желающие смогут принять участие в космическом путешествии. Для вас в этот день фотозона «Он сказал: «Поехали», ведь оказаться на космическом корабле – мечта любого ребенка.

Интерактивные площадки на внеземную тематику позволят вам погрузиться в атмосферу инопланетной жизни и познать неизведанное. Молодежный культурный центр предлагает вам оставить послания нашей любимой планете на фрагментах пазла.

Создать свою Вселенную при помощи красок, вы сможете с Молодежным центром творчества и социальной адаптации, применив на деле обычную зубную щетку. И, конечно же, в программе фестиваля выступления творческих коллективов г. Мурманска, конкурсы и розыгрыши призов для всех гостей. А также космо-ведущий, который не позволит вам скучать в этот день.