Ты моё воскресенье

В нашей стране первый день войны был в каждой семье и у каждого человека - 22 июня 1941 года. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан СССР планировали, как провести свой выходной: сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешит на футбол, кто-то – на свидание... Это день, когда переломилась жизнь на до и после. Это понимаешь, когда проживаешь день вместе с героями рассказа Бориса Львовича Васильева "Пятница". В рассказе в тот день открылась настоящая любовь парня и девушки, Кости и Капы (Капитолины, Капельки). Каким светлым, пронзительным, но каким коротким было их счастье! А ведь потом обязательно родилась бы их семья, родились бы их дети. Если б не было войны…

История о первой любви накануне роковых событий Великой Отечественной войны, о юности, когда так хочется быстрее узнать жизни, так хочется любить и быть счастливыми. Понять что такое счастье… чувство лёгкости, полёта, ощущение, что жизнь прекрасна и бесконечна…

«Неужели ночь сменяет день только потому, что Земля вращается? Неужели все льды Арктики нельзя растопить теплом одного-единственного человеческого сердца? Неужели есть на земле рыдающие деревни и чёрные грозы? И неужели может быть на свете вторая, третья, десятая любовь?..»

Звуковая палитра спектакля привносит на сцену свободное дыхание молодости, не подозревающей о надвигающейся трагедии...

Режиссёр-постановщик - Л.Манонина-Петрович (С-Петербург)

Художник-постановщик - А.Маркус (С-Петербург)

Художник по свету - П.Куделькин

Музыкальное оформление - Л.Манонина-Петрович (С-Петербург)



В спектакле заняты артисты: Ю.Васькова, Г.Глебов,Н.Глухов, Е.Застражников, О.Заяц, Ю.Луговых, Н.Молчанова, студентка МКИ А.Бородихина.