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Ты – художник

Арт-вечеринка в ресторане «Мама на даче»

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События: Творческие вечера.

Готовы рисовать? Записывайтесь – будем создавать шедевры!

Тема: «Рисуем маяки!»

Вы хотите нарисовать свой собственный маяк?

Маяки долгое время помогали кораблями ориентироваться и прокладывать себе путь в опасных водах. Даже после того, как многие маяки по всему миру были закрыты, они стали символами морской романтики.

Наши вечеринки – это в первую очередь удовольствие от творчества! Приятная легкая атмосфера, шутки, конкурсы, бокал вкусного напитка – это поможет вашему творческому потенциалу раскрыться!

А все необходимое для этого мы предоставим!

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Мама на даче
5 ноября
15:00
Цены

1200 р.

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Справки по телефону: 70-97-76

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