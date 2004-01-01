Ты – художник
Арт-вечеринка в ресторане «Мама на даче»
Арт-вечеринка в ресторане «Мама на даче»
Готовы рисовать? Записывайтесь – будем создавать шедевры!
Тема: «Рисуем маяки!»
Вы хотите нарисовать свой собственный маяк?
Маяки долгое время помогали кораблями ориентироваться и прокладывать себе путь в опасных водах. Даже после того, как многие маяки по всему миру были закрыты, они стали символами морской романтики.
Наши вечеринки – это в первую очередь удовольствие от творчества! Приятная легкая атмосфера, шутки, конкурсы, бокал вкусного напитка – это поможет вашему творческому потенциалу раскрыться!
А все необходимое для этого мы предоставим!
Оставить заявку на участие можно по ссылке.
1200 р.
Запись в группе ВКонтакте
Справки по телефону: 70-97-76