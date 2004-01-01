Ты – художник

Арт-вечеринка в ресторане «Мама на даче»

Готовы рисовать? Записывайтесь – будем создавать шедевры!

Тема: «Рисуем маяки!»

Вы хотите нарисовать свой собственный маяк?

Маяки долгое время помогали кораблями ориентироваться и прокладывать себе путь в опасных водах. Даже после того, как многие маяки по всему миру были закрыты, они стали символами морской романтики.

Наши вечеринки – это в первую очередь удовольствие от творчества! Приятная легкая атмосфера, шутки, конкурсы, бокал вкусного напитка – это поможет вашему творческому потенциалу раскрыться!

А все необходимое для этого мы предоставим!

Оставить заявку на участие можно по ссылке.