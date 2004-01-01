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Твоя карьера. Профессии будущего.

Поможем с определением будущей специальности!

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События: Лекции.

Если перед тобой стоит проблема выбора - куда и на кого пойти учиться, ты не можешь разобраться в своих предпочтениях и интересах, выявить свои профессиональные качества и способности,
то торопись записаться на бесплатное мероприятие, посвященное профессиональному самоопределению. 

Если ты:

  • хочешь узнать, как правильно выбрать профессию своей мечты 
  • хочешь определиться в своих предпочтениях и интересах 
  • не знаешь какие профессии востребованы сейчас, а какие будут востребованы в будущем 
  • хочешь больше узнать о мире профессий 
  • хочешь узнать, на какой работе тебе будет интересно? 

А также разобраться в проблемах и ошибках, которые возникают на пути профессионального становления, то записывайся скорей по телефону 25-93-83. Предварительная запись обязательна!

Также все желающие смогут пройти бесплатное профтестирование на выявление способностей, интересов и склонностей и определить свой дальнейший профессиональный путь! 
Приходите - не пожалеете!

Место проведения: Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16)

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