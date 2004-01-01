Твоя карьера. Профессии будущего.
Поможем с определением будущей специальности!
Поможем с определением будущей специальности!
Если перед тобой стоит проблема выбора - куда и на кого пойти учиться, ты не можешь разобраться в своих предпочтениях и интересах, выявить свои профессиональные качества и способности,
то торопись записаться на бесплатное мероприятие, посвященное профессиональному самоопределению.
Если ты:
А также разобраться в проблемах и ошибках, которые возникают на пути профессионального становления, то записывайся скорей по телефону 25-93-83. Предварительная запись обязательна!
Также все желающие смогут пройти бесплатное профтестирование на выявление способностей, интересов и склонностей и определить свой дальнейший профессиональный путь!
Приходите - не пожалеете!
Место проведения: Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16)