Твоя карьера. Профессии будущего.

Если перед тобой стоит проблема выбора - куда и на кого пойти учиться, ты не можешь разобраться в своих предпочтениях и интересах, выявить свои профессиональные качества и способности,

то торопись записаться на бесплатное мероприятие, посвященное профессиональному самоопределению.

Если ты:

хочешь узнать, как правильно выбрать профессию своей мечты

хочешь определиться в своих предпочтениях и интересах

не знаешь какие профессии востребованы сейчас, а какие будут востребованы в будущем

хочешь больше узнать о мире профессий

хочешь узнать, на какой работе тебе будет интересно?

А также разобраться в проблемах и ошибках, которые возникают на пути профессионального становления, то записывайся скорей по телефону 25-93-83. Предварительная запись обязательна!

Также все желающие смогут пройти бесплатное профтестирование на выявление способностей, интересов и склонностей и определить свой дальнейший профессиональный путь!

Приходите - не пожалеете!

Место проведения: Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16)