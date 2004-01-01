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Твой шанс

Международная образовательная выставка-ярмарка

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События: Выставки, Ярмарка.

Мечтаете учиться за рубежом? Не знаете, какой выбрать вуз? Или просто хотите выбрать языковую каникулярную программу для своего ребенка?

Впервые «Мурманская Языковая Школа» совместно с агентством международного образования «Инсайт-Лингва» приглашают Вас на международную образовательную выставку-ярмарку!

Это уникальная возможность получить актуальную информацию о требованиях и условиях поступления в высшее учебное заведение в Великобритании, Германии, Чехии, Испании, ЮАР, Швейцарии, США. Канады!

Вас ждут персональные консультации и мини-семинары от школ Kings Colleges, University of the Arts of London, Enforex, MSM, EC , ILAC! А еще подарки от партнеров, бонусы и скидки!

Откройте для Вашего ребенка неограниченные возможности и подарите шанс на успех!

AZIMUT
19 октября
15:00 - 20:00
Цены

Вход свободный

Подробная информация по телефонам: 99-49-50, 8 (902) 282-10-00

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