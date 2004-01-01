Твой шанс
Международная образовательная выставка-ярмарка
Международная образовательная выставка-ярмарка
Мечтаете учиться за рубежом? Не знаете, какой выбрать вуз? Или просто хотите выбрать языковую каникулярную программу для своего ребенка?
Впервые «Мурманская Языковая Школа» совместно с агентством международного образования «Инсайт-Лингва» приглашают Вас на международную образовательную выставку-ярмарку!
Это уникальная возможность получить актуальную информацию о требованиях и условиях поступления в высшее учебное заведение в Великобритании, Германии, Чехии, Испании, ЮАР, Швейцарии, США. Канады!
Вас ждут персональные консультации и мини-семинары от школ Kings Colleges, University of the Arts of London, Enforex, MSM, EC , ILAC! А еще подарки от партнеров, бонусы и скидки!
Откройте для Вашего ребенка неограниченные возможности и подарите шанс на успех!
Вход свободный
Подробная информация по телефонам: 99-49-50, 8 (902) 282-10-00
Две научных выставки в одной!
Выставка живописи и графики художников города Мурманска