Творческий вечер Дины Рубиной

Дина Рубина – имя культовое, писатель космического масштаба, автор более 40 книг, переведенных на многие языки, лауреат многих литературных премий. Ее творчество вызывает порой полярные отклики, но никого не оставляет равнодушным. Захватывающая «Белая голубка Кордовы», скандальный роман-комикс «Синдикат», интригующий «Почерк Леонардо» или сочный «На солнечной стороне улицы»… Открываешь любую книгу, проглатываешь за сутки – и сразу же начинаешь снова перечитывать, пробуя на вкус каждое слово.

А какова Дина Рубина на сцене! Ее концерты имеют оглушительный успех в Москве и Амстердаме, Питере и Иерусалиме, Вашингтоне и Берлине. Это концерты-калейдоскопы, концерты-феерии. Дина Рубина предстает в неожиданном амплуа. «…На сцене – шквал шуток, карнавал десятков типажей в одном лице. И хочется выкрикнуть, как один из присутствующих: «Вы не представляете, как мы Вас любим!», — говорит «Эхо Москвы». Вот что пишет о её творческом вечере в Хьюстоне газета «Наш Техас»: «На сцене она держится, как хозяйка, которая принимает, занимает, развлекает забредших на огонек гостей. Кажется, что именно тебе все рассказывается, с тобой ведется разговор … И благодарные слушатели то смеются взахлеб, то замирают…».

Жанр литературного концерта позволяет окунуться в причудливые миры Дины Рубиной. Ее тексты в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего – во всех нюансах и оттенках! – русского языка, неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни. Поэтому приезд Дины Рубиной – это подарок не только читателям и поклонникам, но и всем любителям сочного слова, яркого чувства, сильной мысли.