Дарья Шелковникова родилась 23 марта 1978 года в городе Мончегорске в творческой семье. Дед Юрий Викентьевич и мама Татьяна Юрьевна Кугавда - художники.

С 2000 года художница работает в технике печатной графики, создавая серии линогравюр и офорты.

На выставке «Творческая природа» Дарья представила работы в технике пастели, которой увлеклась в 2010 году. В ней она создаёт реалистичные пейзажи живописных мест России, Норвегии и Кипра.

В работе с пастелью, Дарью привлекает сложность исполнения и желание постоянно исследовать её возможности.

По словам художницы, её вдохновляет богатство оттенков. Их игра захватывает, рождая импульс, перенести впечатление на лист бумаги и передать всю глубину цвета, бархатистость, вибрацию тончайших плавных переходов. Это можно увидеть, всмотревшись даже в северные, почти монохромные, медитативно - туманные или заснеженные пейзажи Норвегии. Они завораживают нас перламутровыми переливами жемчужно-серых, сизо-голубых и синих оттенков.

Все работы автора пропитаны умиротворением и любовью к миру.