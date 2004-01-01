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Твое лицо в его простой оправе

Выставка рамок для фотографий

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События: Выставки.

Ко времени изобретения фотографии, фоторамки можно было встретить в каждой семье вне зависимости от социального статуса. Первые рамки для фотографий чаще всего были портретными и поэтому имели овальную форму.

Рамки изготовлялись из дерева, которое окрашивалось в различные цвета, также имели место чугунные фоторамки на несколько фотографий. К XX веку фоторамки стали принимать все больше форму минимализма, и даже появились рамки в стиле модерн из простых непривлекательных материалов, но порой весьма необычных форм и расцветок. К 70-80 гг. XX века стали все более популярны ненатуральные материалы для рамок, например, рамки из плюша или пластмассы и стекла. Такие рамки были недорогие и производство их стало серийным.

На выставке из цикла «Простые вещи» будут представлены фоторамки из частных коллекций выполненные из различных материалов и имеющих разнообразные формы. Экспозиция насчитывает более 20 предметов.

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