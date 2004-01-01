Тут слиты бесстрашие с красотой

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В операции участвовали силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате освобождения Крыма была возвращена главная военно-морская база Черноморского флота – Севастополь. Удержание Крыма повлияло на позицию Румынии как союзника Германии. Также Советский Союз восстановил контроль над Черным морем.

На выставке представлены книги, посвященные этой славной дате, – «Крым 1944. Весна освобождения» Сергея Ткаченко, «Схватка за Кавказ и Крым. Борьба разведок 1942 – 1944 гг.» Бориса Никольского, «Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина» Дмитрия Верхотурова и многие другие из фонда библиотеки.