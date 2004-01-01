Турнир по мини-футболу

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды диаспор, общин, ассоциаций всех национальностей, проживающих на территории города Мурманска. Состав команды - 10 человек (5 игроков + 5 запасных).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

торжественное открытие

соревнования по мини-футболу

награждение победителей и призёров

Разрешается заявлять в состав команды игроков не моложе 17 лет на момент проведения турнира по допуску медицинского учреждения.

Команда должна иметь одинаковый цвет футболок, в случае отсутствия у команды футболок одного цвета организаторами фестиваля предоставляются манишки. Обязательная форма участников: на все игры игроки команд должны выходить в шортах выше колена, футболке, заправленной в шорты, обувь - кроссовки или кеды. Форма игроков проверяется судьей перед выходом на поле. Судья не выпускает на поле игроков, имеющих неопрятный вид. Запрещается ношение ювелирных изделий во время игр.

Заявки подаются на заседании судейской коллегии с участием представителей команд, которая состоится 09 октября 2018 года в 18.00 по адресу: ул. Профсоюзов, д.20 (горспорткомитет, 4 этаж).