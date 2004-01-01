Турнир по баскетболу
Мурманская лига КВН приглашает на спортивное внесезонное мероприятие
Мурманская лига КВН приглашает на спортивное внесезонное мероприятие
Друзья, мы рады вас пригласить на наше внесезонное мероприятие – турнир по баскетболу!
Это будет весёлое и чуть-чуть спортивное мероприятие под качовую музычку! Ведь КВН – это не только игра, но и тусовочка.
Поговаривают, что участие примут даже некоторые члены жюри!
Мы ждём всех!
Заявки на участие в свободной форме можно присылать нашему всемогущему администратору Сергею Сачкову.
Место проведения: спортзал школы № 49, ул. Скальная, д. 12
Вход свободный