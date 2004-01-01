Туристскими маршрутами Кольского Севера

Кольский полуостров – самый северный регион Европейской части России. На Кольском Севере развиваются самые различные виды туризма: экскурсионный, охотничий, водный, экологический, этнический, альпинистский, пешеходный, лыжный, велосипедный и многие другие.

Визитной карточкой Кольского полуострова является рыболовный туризм. Путешественники из 35 стран мира и России ежегодно приезжают в Мурманскую область для ловли атлантического лосося и семги нахлыстом, а интересующиеся этнографией, при желании могут попасть в Ловозерский район - на родину кольских саамов и в Терский район – селения русских поморов. Наш регион во всем уникален, интересен и необычен.

На выставке представлены издания: «500 мест Русского Севера», «Правила поведения в природе», «Заповедники Мурманской области», «Терский район», «Ловозерский район», «Кузоменские пески», «Красная книга Мурманской области», «Реликтовое озеро Могильное». Эти книги рассказывают о природных ресурсах и необыкновенных местах нашего полуострова, о заповедниках Мурманской области, а также о районах, городах и экскурсионных объектах Кольского Севера.

Издание «Рисунки Канозера» знакомит с уникальным историческим памятником федерального значения – наскальными рисунками. На трех островах Канозера в 1997 году были обнаружены более 1000 изображений выбитых в камне. Среди них изображения оленя, медведя, лося, тетерева, кита, сцены охоты и рыбной ловли, изображения лыжников, женщин и детей. В 2008 году был создан Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера». Музей могут посетить все желающие и более подробно узнать об этом археологическом объекте, которому 3-4 тысяч лет до н. э.

С помощью путеводителя «Мурманская область» легко найти исторический или природный объект, а также адреса туристических и рыболовных баз отдыха, гостиниц, музеев в каждом районе Кольского полуострова.

Особы интерес представляют цветные снимки флоры и фауны нашего края из фотоальбомов: «Русская Лапландия», «Столица Русской Лапландии», «Природа и природные ресурсы Мурманской области», «Я люблю мое Заполярье…» и др.