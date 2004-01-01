TURBOMODA
Открытие ресторана «Агроба»
Этой ночью мы вернем Вас в эпоху 90-х!
На нашей сцене выступит золотой голос группы TURBOMODA – Евгений Холмский!
Евгений Холмский – это солист популярной в конце 90-х и в начале 2000-х группы «ТУРБОМОДА», продюсером которой являлся Сергей Жуков (гр.«РУКИ ВВЕРХ»).
Евгений Холмский (TURBOMODA) участник DАNCE-МАРАФОНОВ 90-х:
• СУПЕРДИСКОТЭКА (РАДИО RECORD)
• D-СКАЧ 90-х (DFM)
• СУПЕР-ДИСКОТЕКА ПИОНЕР FM (ПИОНЕР FM)
• ПРИВЕТ 90-е (КЕКС FM)
• ДИСКОТЕКА СССР
• 15 ЛЕТ РУКИ ВВЕРХ! (ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ)
• и т.д.
В программе любимые хиты: "Турболюбовь" (Ла-ла-ла), "Мама", "Позови", "Не целуй её", "Только ты", "Школа", "Песенка", "Лето", а также новые песни!
Эти песни взрывают танцполы! Оригинальный вокал, которым исполнены все хиты группы "ТУРБОМОДА"!
Также Вас ждет развлекательная программа от радиостанции Ретро ФМ, дискотека в стиле 80-х 90-х и праздничный торт!
Вход свободный
Бронь столов: 704-780!
Романтичный праздник на высоте
Вечеринка для всех влюбленных и тех, кто еще не нашел половинку