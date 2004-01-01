Этой ночью мы вернем Вас в эпоху 90-х!

На нашей сцене выступит золотой голос группы TURBOMODA – Евгений Холмский!

Евгений Холмский – это солист популярной в конце 90-х и в начале 2000-х группы «ТУРБОМОДА», продюсером которой являлся Сергей Жуков (гр.«РУКИ ВВЕРХ»).

Евгений Холмский (TURBOMODA) участник DАNCE-МАРАФОНОВ 90-х:

• СУПЕРДИСКОТЭКА (РАДИО RECORD)

• D-СКАЧ 90-х (DFM)

• СУПЕР-ДИСКОТЕКА ПИОНЕР FM (ПИОНЕР FM)

• ПРИВЕТ 90-е (КЕКС FM)

• ДИСКОТЕКА СССР

• 15 ЛЕТ РУКИ ВВЕРХ! (ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ)

• и т.д.

В программе любимые хиты: "Турболюбовь" (Ла-ла-ла), "Мама", "Позови", "Не целуй её", "Только ты", "Школа", "Песенка", "Лето", а также новые песни!

Эти песни взрывают танцполы! Оригинальный вокал, которым исполнены все хиты группы "ТУРБОМОДА"!

Также Вас ждет развлекательная программа от радиостанции Ретро ФМ, дискотека в стиле 80-х 90-х и праздничный торт!