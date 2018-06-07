Тур де Мурман

Центральная городская библиотека совместно с велоклубом Nordbike приглашают отправиться в велопробег по Первомайскому округу Мурманска!

Путешествие будет дополнено интересными фактами о городе, его улицах и местах, которые мы посетим или проедем. Всех участников ждут интересные задания, во время которых можно будет проявить свои уникальные таланты!

Творческий подход во всём – вот наш девиз!

Если у Вас нет велосипеда, но Вам хочется узнать свой город лучше – смотрите карту и приходите на места крупных остановок!

Заявки принимаются на электронной адрес до 07.06.18 г.: erudit.cgb@gmail.com

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