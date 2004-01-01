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Зима. 1942 год. Мурманск. Пустынные тёмные улицы, окутанные густым непроглядным туманом. Пронизывающий ледяной ветер. От города остались лишь остовы печных труб, среди которых изредка встречаются полуразрушенные из-за регулярных бомбёжек дома, с наглухо заколоченными досками окнами.

Из одного такого дома, где чудом уцелела маленькая комнатушка, доносятся приятные слуху звуки музыки, обрывки фраз, смех и звон бокалов. Казалось бы в разгар войны, когда ежедневно гибнут люди, когда вокруг царит хаос боли, страха и отчаяния, – праздник, веселье кажутся чем-то сказочным, иллюзорным, ирреальным, чем-то до боли знакомым, радостным, но из другой жизни. И для семьи капитана Егорушкина, военного лётчика, и их друзей, всё было так до этого дня.

Страшная безызвестность после крушения самолёта Егорушкина, мучительное ожидание вердикта врачей, тягостное, и вместе с тем радостное, предвкушение выписки его из госпиталя, позади. Егорушкин дома в кругу своей семьи – жены Анастасии и дочери Сашеньки, и друзей – полковника Хомяка, сослуживца Ведёркина и его жены Агаты, военного переводчика. Возвращение живого и почти здорового Егорушкина домой – главное событие для всех, но не менее важным стало и известие о его подвиге – двух сбитых фашистских самолётах, о котором так красочно и гордо написал Ведёркин в газете, как только узнал об этом.

Но как хрупок и непрочен этот маленький островок тепла и уюта посреди холодной и беспощадной войны! Словно густой и тяжёлый туман, стелющийся по земле и постепенно поглощающий всё вокруг, один маленький нюанс губит всю идиллию.

Что же произошло? Был ли подвиг? Что станет с Егорушкиным и его семьёй? Как это отразится на полковнике и Ведёркине? Сможет ли Агата доплыть до Англии? Какую роль во всей этой истории и судьбе Сашеньки играет таинственный Сергеев? Об этом и многом другом вы узнаете, придя на спектакль «Туман над заливом» Драматического театра Северного флота.