Туломская рыбалка 2017
Открытый командный чемпионат по ловле рыбы из-подо льда
Открытый командный чемпионат по ловле рыбы из-подо льда
К участию в фестивале приглашаются команды из трех человек, независимо от возраста и пола. Разрешается работать только одной удочкой (иметь при себе можно неограниченное количество удочек) как с кивком, так и с поплавком, оснащенной мормышкой и грузилом. Вес, форма и цвет мормышки произвольная, длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный. Видовой состав рыб: сиг, налим, окунь, корюшка.
Расписание соревнований:
08:00-10:15 – регистрация участников, заседание судейской коллегии
10:30 – торжественное открытие соревнований
11:00 – по команде главного судьи и по сигналу зеленой ракеты участники приступают к подготовке лунок и лову рыбы. Время лова рыбы 3 часа
14:00 – окончание лов по сигналу красной ракеты
15:00 – подведение итогов соревнований, торжественное награждение победителей
Ознакомиться с Положением о проведении соревований можно на Мурманском рыболовном Форуме
Место проведения: Мурманская область, Кольский р-н., п. Верхнетуломский, плотина Верхнетуломского водохранилища.
1000 р. с участника (т.е. 3000 р. с команды)
Дети до 12 лет - 500 р.