Туломская рыбалка 2017

К участию в фестивале приглашаются команды из трех человек, независимо от возраста и пола. Разрешается работать только одной удочкой (иметь при себе можно неограниченное количество удочек) как с кивком, так и с поплавком, оснащенной мормышкой и грузилом. Вес, форма и цвет мормышки произвольная, длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный. Видовой состав рыб: сиг, налим, окунь, корюшка.

Расписание соревнований:

08:00-10:15 – регистрация участников, заседание судейской коллегии

10:30 – торжественное открытие соревнований

11:00 – по команде главного судьи и по сигналу зеленой ракеты участники приступают к подготовке лунок и лову рыбы. Время лова рыбы 3 часа

14:00 – окончание лов по сигналу красной ракеты

15:00 – подведение итогов соревнований, торжественное награждение победителей

Ознакомиться с Положением о проведении соревований можно на Мурманском рыболовном Форуме

Место проведения: Мурманская область, Кольский р-н., п. Верхнетуломский, плотина Верхнетуломского водохранилища.