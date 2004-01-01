Вячеслав Александрович Смоленский живет в поселке Раякоски и часто радует мурманчан своими фотовыставками. Его работы неоднократно были отмечены дипломами и наградами международных и российских фотоконкурсов и фотовыставок. Фотографии Вячеслава Смоленского всегда вызывают большой интерес у посетителей.

Новая выставка мастера «Цветы за окном» дарит весеннее настроение и яркие краски.

«Наверное нет фотолюбителя, который не снимал бы цветы, – говорит Вячеслав Александрович, – они всегда привлекают внимание и всегда просятся в кадр. Вот и я в течение многих лет их фотографировал. Причем мой взгляд останавливался на цветах, которыми украшены дома. И прежде всего, окна домов. Эти цветы радуют глаз проходящих мимо дома людей от весны и до поздней осени. Я с удовольствием любовался ими в своих путешествиях. Полюбуйтесь и вы».