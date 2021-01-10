Исполнители:

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА (сопрано)

Марина ПИСЬМЕНСКАЯ (альт)

Андрей СКОРОХОДОВ (гитара)

Программа концерта:

1. А. Рубинштейн Мелодия

2. М.Глинка, А.Пушкин В крови горит огонь желанья

3. А. Варламов, А. Фет На заре ты её не буди.

4. А.Глазунов Испанская серенада

5. М. И. Глинка, А. Пушкин Я здесь Инезилья

6. М. Ипполитов-Иванов, пер. В. Боткина Романсеро

7. Ф. Шуберт Серенада

8. А. Дворжак Юмореска №7.

9. К. Сен-Санс Гитары и мадолины.

10. Эрик Сати Гноссиенна

11. Денеш Будей Цветы из Ниццы

12. Б. Мокроусов, А. Фатьянов На крылечке твоём

13. И. Дунаевский, М. Вольпин Весна идёт