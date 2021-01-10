Цветы из Ниццы
Концерт ансамбля «Серенада»
Концерт ансамбля «Серенада»
Исполнители:
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА (сопрано)
Марина ПИСЬМЕНСКАЯ (альт)
Андрей СКОРОХОДОВ (гитара)
Программа концерта:
1. А. Рубинштейн Мелодия
2. М.Глинка, А.Пушкин В крови горит огонь желанья
3. А. Варламов, А. Фет На заре ты её не буди.
4. А.Глазунов Испанская серенада
5. М. И. Глинка, А. Пушкин Я здесь Инезилья
6. М. Ипполитов-Иванов, пер. В. Боткина Романсеро
7. Ф. Шуберт Серенада
8. А. Дворжак Юмореска №7.
9. К. Сен-Санс Гитары и мадолины.
10. Эрик Сати Гноссиенна
11. Денеш Будей Цветы из Ниццы
12. Б. Мокроусов, А. Фатьянов На крылечке твоём
13. И. Дунаевский, М. Вольпин Весна идёт
300 - 400 руб.