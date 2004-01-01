Цвет Арктики – белый

В 12.00 программу откроет квиз «Terra Incognita Арктика». Командам студентов предстоит вспомнить исторические факты, современные события, топонимику, имена исследователей, фильмы и песни, посвященные Арктике.



В 14.00 гостей библиотеки ждет лекция ведущего научного сотрудника Мурманского морского биологического института, одного из старейших членов Мурманского областного отделения Русского географического общества Николая Михайловича Адрова «Разноцветная Арктика». Он расскажет о своей работе в экспедициях в морях Северного Ледовитого океана.

В 16.00 состоится встреча с фотографом, журналистом, действительным членом Русского географического общества Юрием Геннадьевичем Шумилкиным «Я видел Папанина». Один из старейших участников народной фотостудии «Мурманск», фотолетописец истории Кольского Севера откроет одну из страниц своей творческой биографии.

Завершится программа в 17.30 презентацией книги кандидата исторических наук Дениса Павловича Беляева «История открытия и освоения Арктики». Книга вышла в издательстве «Paulsen», она стала первой в серии «Об Арктике просто». Издание охватывает период от самых ранних упоминаний северных земель до наших дней. Значительную часть книги составляют рассказы о многочисленных экспедициях и исследованиях, биографии полярных путешественников.