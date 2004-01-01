Циркляндия

Ограничения: от 4 лет

Приглашаем маленьких гостей в страну веселых приключений для детей от 4-13 лет!

Вас ждет много сюрпризов – веселье гарантировано! Все как в настоящем цирке: заяц и невероятные номера от ходулиста, выступление клоуна жонглера, смешные шутки от прекрасной клоунессы с веселым детским интерактивом.

Всех детей ждет карнавальный танец в масках от INSIDE. Цирковые номера от цирка Комплимент. Каждого ребенка ждет специальный цирковой грим и обнимашки с радужным Фьеком!

Для всех детей будут приготовлены вкусные угощения и подарки.

Юные гости поучаствуют в волшебном шоу мыльных пузырей-Великанов! Смогут прикоснуться к дымному пузырю, увидеть мыльную радугу и загадать желание в гигантском огромном пузыре!

В конце праздника нашим маленьким гостям подарят огромный вкусный торт от Кондитерского дома «Северные пекарни». Вкусная нежная начинка и фейерверк! Каждый захочет попробовать этот десерт!

Завершится зажигательными танцами под золотым дождем и фотосессией в стиле цирковых декораций от известных декор студий Мурманска.

Мальчишки и девчонки запомнят этот день надолго! Ведь их будут фотографировать профессиональные фотографы и ловить каждую улыбку видеограф!