Цирк зверей и лилипутов
Выступление Санкт-Петербургского цирка
Выступление Санкт-Петербургского цирка
У нас вы увидите: аттракцион-иллюзион, «девушка, парящая над сценой», «ноги гуляющие сами по себе», «отпиливание головы», «исчезновение тела», интермедии «Буратино и Артемон», «Рэпер и космический пришелец», «Чаплин и полицейский», «Японские нэцке», «Капитан Флинт и попугай», гиганских аэророботов, жирафа и тигра. Также мы вам покажем классические цирковые жанры и клоунаду!
Все это и многое другое в красочном двухчасовом шоу с использованием современного мультимидийного оборудования и освещения!
Приходите, будет весело!
500-800 р.
Дети до 4-х лет - бесплатно
Билеты можно приобрести в кассе Ледового Дворца
Информация по телефону: 8 (921) 039-20-33
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