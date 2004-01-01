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Цирк зверей и лилипутов

Выступление Санкт-Петербургского цирка

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События: Шоу, Цирк, Концерты.

У нас вы увидите: аттракцион-иллюзион, «девушка, парящая над сценой», «ноги гуляющие сами по себе», «отпиливание головы», «исчезновение тела», интермедии «Буратино и Артемон», «Рэпер и космический пришелец», «Чаплин и полицейский», «Японские нэцке», «Капитан Флинт и попугай», гиганских аэророботов, жирафа и тигра. Также мы вам покажем классические цирковые жанры и клоунаду!

Все это и многое другое в красочном двухчасовом шоу с использованием современного мультимидийного оборудования и освещения! 

Приходите, будет весело!

Лапландия
29 января
12:00
15:00
Цены

500-800 р.

Дети до 4-х лет - бесплатно

Билеты можно приобрести в кассе Ледового Дворца

Информация по телефону: 8 (921) 039-20-33

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