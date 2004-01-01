Цирк зверей и лилипутов

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У нас вы увидите: аттракцион-иллюзион, «девушка, парящая над сценой», «ноги гуляющие сами по себе», «отпиливание головы», «исчезновение тела», интермедии «Буратино и Артемон», «Рэпер и космический пришелец», «Чаплин и полицейский», «Японские нэцке», «Капитан Флинт и попугай», гиганских аэророботов, жирафа и тигра. Также мы вам покажем классические цирковые жанры и клоунаду!

Все это и многое другое в красочном двухчасовом шоу с использованием современного мультимидийного оборудования и освещения!

Приходите, будет весело!