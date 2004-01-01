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Лауреаты международных цирковых конкурсов за рубежом и в России – пермский цирк «Меланж» в Мурманске. Только один день! Большой аттракцион дрессированных животных: бурый медведь Малыш, американская носуха, проказники еноты, большой королевский питон, дикообраз Сенди, голуби-павлины, забавные обезьяны Люся и Гоша, пони Кузьма, Павловские петушок и курочка Маня и Ваня, танцующий козёл Яша и другие. А так же фокусники, акробаты и уморительно смешные клоуны! Впервые в программе: спиннер-лотерея, главный приз – сюрприз! Мороженое в подарок каждому зрителю!