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Цирк «Меланж»

Пермский цирк в Мурманске!

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События: Цирк, Шоу, Концерты.

Лауреаты международных цирковых конкурсов за рубежом и в России – пермский цирк «Меланж» в Мурманске. Только один день! Большой аттракцион дрессированных животных: бурый медведь Малыш, американская носуха, проказники еноты, большой королевский питон, дикообраз Сенди, голуби-павлины, забавные обезьяны Люся и Гоша, пони Кузьма, Павловские петушок и курочка Маня и Ваня, танцующий козёл Яша и другие. А так же фокусники, акробаты и уморительно смешные клоуны! Впервые в программе: спиннер-лотерея, главный приз – сюрприз! Мороженое в подарок каждому зрителю!

Лапландия
16 сентября
16:00
Цены

500-800 р.

Дети до 6 лет – бесплатно

Приобрести билеты можно по ссылке

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