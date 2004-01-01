Цирк дополненной реальности

Программа представляет собой современный цирковой спектакль с животными, оригинальными и традиционными жанрами. Мы предлагаем зрителям отправиться в путешествие по замечательной планете Цирк. В программе живой конферансье и виртуальный ведущий, предлагают отправиться в разнообразные путешествия: в сказку, на другую планету, в прошлое и будущее, в дальние страны и виртуальные миры.

Перед каждым номером на экран проецируется анимационное заставка, а цирковой номер проходит в виртуальных декорациях и позволяет окунуться в путешествие.

Спектакль оснащен современным световым оборудованием. Лазерные системы проецируют анимационное изображение на экран и 3D геометрическое шоу в зрительный зал. Зритель погружается в пространственное лазерное поле и создается эффект перемещения из реальности в волшебный мир цирка.