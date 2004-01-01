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Цирк дополненной реальности

 Новое уникальное шоу в Мурманске

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События: Шоу, Цирк.

Программа представляет собой современный цирковой спектакль с животными, оригинальными и традиционными жанрами. Мы предлагаем зрителям отправиться в путешествие по замечательной планете Цирк. В программе живой конферансье и виртуальный ведущий, предлагают отправиться в разнообразные путешествия: в сказку, на другую планету, в прошлое и будущее, в дальние страны и виртуальные миры.

Перед каждым номером на экран проецируется анимационное заставка, а цирковой номер проходит в виртуальных декорациях и позволяет окунуться в путешествие.

Спектакль оснащен современным световым оборудованием. Лазерные системы проецируют анимационное изображение на экран и 3D геометрическое шоу в зрительный зал. Зритель погружается в пространственное лазерное поле и создается эффект перемещения из реальности в волшебный мир цирка.

Лапландия
1 февраля
10:00
12:00
14:00
3 февраля
12:00
15:00
18:00
Цены
  • Дети до 4-х лет бесплатно
  • от 500 руб.
  • Телефон для справок: +7 (921) 030-00-49

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