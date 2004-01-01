Цифровой урок Победы
Урок в рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы
Урок в рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы
Цель акции – рассказать школьникам о подвигах, которые совершали дети во время Великой Отечественной войны.
Цифровой урок Победы посвящен истории обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся услышат аудиозаписи воспоминаний детей военного Мурманска и совершат виртуальную экскурсию по военному городу, увидят, как началась война, узнают о поведении при бомбежках и в других опасных ситуациях, спустятся в бомбоубежище, побывают вместе с подростками в длинной очереди за хлебом и на лесосплаве, почувствуют радость великого Дня Победы. Урок ориентирует на работу с цифровыми ресурсами по истории России.
Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Викторович Федоров.