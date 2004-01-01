Царский Новый год
Встречайте Новый год по-царски!
Новогодние праздники бывают разные: корпоративные с размахом, рассчитанные на сотни гостей и уютные домашние для самых близких, буквально на пару человек. Но каким бы ни был ваш праздник, это всегда событие, достойное царского размаха.
Вас ждет сказочная атмосфера предстоящего праздника, Дед Мороз и Снегурочка, музыкальная программа и приятные сюрпризы. Все предновогодние дни в ресторане для вас открыта «Почта Деда Мороза». Встретим Новый год в любимом месте.
22, 23 и 28 декабря: Царский Новый год с Анной Будовской.
27 декабря: Встречаем Новый год с Андреем Балконским.
29 декабря: Русский Новый год в компании Николая Дукмаса и Деда Мороза.
Бронируйте новогодний стол по телефону: 25-52-24
Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!
Любимому пабу 7 лет!