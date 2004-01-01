138351

Царский Новый год

Встречайте Новый год по-царски!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Новогодние праздники бывают разные: корпоративные с размахом, рассчитанные на сотни гостей и уютные домашние для самых близких, буквально на пару человек. Но каким бы ни был ваш праздник, это всегда событие, достойное царского размаха.

Вас ждет сказочная атмосфера предстоящего праздника, Дед Мороз и Снегурочка, музыкальная программа и приятные сюрпризы. Все предновогодние дни в ресторане для вас открыта «Почта Деда Мороза». Встретим Новый год в любимом месте.

22, 23 и 28 декабря: Царский Новый год с Анной Будовской.

27 декабря: Встречаем Новый год с Андреем Балконским. 

29 декабря: Русский Новый год в компании Николая Дукмаса и Деда Мороза.

Царская Охота
c 22 по 29 декабря
Цены

Бронируйте новогодний стол по телефону: 25-52-24

Смотрите также

136391136391
00
Tattoo-party
9 декабря
Чердак

Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?