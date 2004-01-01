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Новогодние праздники бывают разные: корпоративные с размахом, рассчитанные на сотни гостей и уютные домашние для самых близких, буквально на пару человек. Но каким бы ни был ваш праздник, это всегда событие, достойное царского размаха.

Вас ждет сказочная атмосфера предстоящего праздника, Дед Мороз и Снегурочка, музыкальная программа и приятные сюрпризы. Все предновогодние дни в ресторане для вас открыта «Почта Деда Мороза». Встретим Новый год в любимом месте.

22, 23 и 28 декабря: Царский Новый год с Анной Будовской.

27 декабря: Встречаем Новый год с Андреем Балконским.

29 декабря: Русский Новый год в компании Николая Дукмаса и Деда Мороза.