Встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге проходит в рамках Российско-норвежского регионального форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк.

Трюде Тейге является автором детективных произведений и исторических романов. Более 20 лет она работала в крупных норвежских телекомпаниях в качестве ведущей ежедневной программы новостей, дебатов и собственного ток-шоу, став одним из самых успешных сотрудников.

Как писатель, Тейге дебютировала в 2002 году. Все произведения Тейге базируются на собственном опыте, подлинных событиях и семейных историях. Большую популярность завоевали криминальные романы Тейге с главной героиней – тележурналисткой Кайсой Корен.

На встрече писательница представит книгу «Девушка, переставшая говорить», переведенную на русский язык. Несмотря на то, что роман принадлежит к детективному жанру, Трюде Тейге поднимает очень злободневную проблему – насилие в семье. Шокирующая завязка и динамичный сюжет держат читателей в напряжении от начала и до конца.

На литературное мероприятие приглашаются студенты, преподаватели, любители норвежской литературы и все желающие.