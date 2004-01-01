Троллейбус шинами шуршит

Увлечение фотографией и любовь к троллейбусам у Ксении появились почти одновременно, примерно 15 лет назад. Но идея совместить две страсти в одну у автора родилась совсем недавно.

Многие из нас практически ежедневно пользуются городским общественным транспортом. А знаете ли вы, что троллейбус это не просто большая машина с «рогами»? Предлагаем взглянуть на электротранспорт Мурманска с иного ракурса.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.