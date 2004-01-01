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Троллейбус шинами шуршит

Фотовыставка Ксении Тюковой

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События: Выставки.

Увлечение фотографией и любовь к троллейбусам у Ксении появились почти одновременно, примерно 15 лет назад. Но идея совместить две страсти в одну у автора родилась совсем недавно.

Многие из нас практически ежедневно пользуются городским общественным транспортом. А знаете ли вы, что троллейбус это не просто большая машина с «рогами»? Предлагаем взглянуть на электротранспорт Мурманска с иного ракурса.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.

Цены

Вход свободный.

Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.

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