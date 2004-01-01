Тролль гнет ель: Нам 18 лет

Легенды фолк-рок-метал андеграунда, изобретатели стиля «пивной фолк», самый неординарный и ни на кого не похожий рок-коллектив под броским названием «ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ» празднует осенью свое 18-летие!

Фолк-рок-мир был бы другим, если бы не питерские «Тролли», стоявшие у самых истоков танцевального фолк-метала. Их творчество переливается множеством ярких граней, создавая целый волшебный мир, в котором есть место каждому! Тот, кто устал от глухой тоски, обессилел или просто загрустил, однажды услышав лихие ритмы и зажигательные мелодии ТГЕ, уж никогда больше не вернется к унынию. В том сила духа Пресветлого Хмеля! Совершенно не обязательно пить эль, чтобы почувствовать силу Хмеля. Достаточно лишь послушать музыку «Троллей», и ноги сами пустятся в пляс, а сердце наполнится радостью! Не правда ли, чудесно?

«Тролль Гнет Ель» уверенно несет свое творчество в мир вот уже 18 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников. Присоединяйся и ты, друг!

В программе большое праздничное отчетное шоу, праздничные сюрпризы, воспоминания и, конечно же, море концентрированного 100% качественного «фирменного7 музыкального творчества «Тролль Гнет Ель»!