Tripmastaz
Успешный представитель отечественной андерграундной хаус и техно-сцены в Гарине!
Знаковое событие в нашем баре! В эту субботу к нам прилетает Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz – наиболее успешный представитель отечественной андерграундной хаус и техно-сцены, владелец собственного лейбла Plant 74 и vinyl-only лейбла TRIPMASTAZ.
Получил признание за рубежом, выразившееся в релизах на таких лейблах, как Cadenza (владелец лейбла - Luciano), Cocoon (Sven Vath), Desolat (Loco Dice), I’m a House Gangster (DJ Sneak), Minus (Richie Hawtin) и многих других. Известен резидентством в московском клубе “Gipsy”, участием в фестивалях Global Gathering в Великобритании, Sunwaves в Румынии, WMC в Майами, а также бесчисленными гастролями по городам и весям Российской Федерации, США, Центральной и Латинской Америки.
В своих сетах Tripmastaz сочетает классику андерграундного техно и хауса с новейшим материалом от представителей элиты электронной сцены.
Line up:
Hakuna Matata
Maxim Zubov
TRIPMASTAZ (SPb)
From Nord
Вход для девушек – бесплатный
23:00-01:00 – 100 р.
01:00-04:00 – 200 р.
04:00-06:00 – free