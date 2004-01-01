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Tripmastaz

Успешный представитель отечественной андерграундной хаус и техно-сцены в Гарине!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Знаковое событие в нашем баре! В эту субботу к нам прилетает Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz – наиболее успешный представитель отечественной андерграундной хаус и техно-сцены, владелец собственного лейбла Plant 74 и vinyl-only лейбла TRIPMASTAZ.

Получил признание за рубежом, выразившееся в релизах на таких лейблах, как Cadenza (владелец лейбла - Luciano), Cocoon (Sven Vath), Desolat (Loco Dice), I’m a House Gangster (DJ Sneak), Minus (Richie Hawtin) и многих других. Известен резидентством в московском клубе “Gipsy”, участием в фестивалях Global Gathering в Великобритании, Sunwaves в Румынии, WMC в Майами, а также бесчисленными гастролями по городам и весям Российской Федерации, США, Центральной и Латинской Америки.

В своих сетах Tripmastaz сочетает классику андерграундного техно и хауса с новейшим материалом от представителей элиты электронной сцены.

Line up:

Hakuna Matata

Maxim Zubov

TRIPMASTAZ (SPb)

From Nord

Гарин
11 марта
Цены

Вход для девушек – бесплатный

23:00-01:00 – 100 р.

01:00-04:00 – 200 р.

04:00-06:00 – free

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