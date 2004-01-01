«Трио из Андалузии» – испанский коллектив под руководством известного гитариста Оскара Гузмана. В этом сезоне обновлённый состав Трио Оскара Гузмана покажет новую программу «Фестиваль фламенко из Андалузии». Программа названа так не случайно. В концерте Трио зрители смогут насладиться искусством фламенко от его истоков до современности. Это праздник для души и сердца.

Оскар Гузман – один из известнейших современных гитаристов не только в Испании, но и в Европе. Он участник многочисленных гитарных фестивалей, лауреат нескольких международных конкурсов. География его концертов охватывает все пять континентов!Репертуар музыканта основан на традиционной и современной музыке фламенко. Он выступает не только как гитарист-солист, но и с высоким мастерством аккомпанирует пению и танцам. Его называют исполнителем «подлинного фламенко», в котором оживает страсть Севильи, его родного города.С российским зрителем Оскар знаком с 2009 года, первые же гастроли страстного испанца произвели настоящий фурор.

Изабель Муньос – великолепная исполнительница танца фламенко, стилевой диапазон её танца столь широк, что даёт возможность использовать её талант в сочетании с разными исполнителями и порой неожиданными для искусства фламенко инструментами.

Лукас Ортего – певец фламенко. Его голосу , стилю исполнения присущи сила и ритм, а также изысканный вкус традиционного фламенко. Лукас Ортега был удостоен многих наград . Он принимал участие в многочисленных фестивалях в Андалусии, разделяя сцену с выдающимися музыкантами. Лукас Ортега в составе Трио Оскара Гузмана успешно гастролировал во многих странах, таких как Германия, Франция, Италия, США, Коста-Рика, Панама, Венесуэла, Швейцария, Испания и другие.

Фламенко – это не просто музыка или танец. Это целое искусство, которое берет за живое, выражая не только страсть, темперамент, огонь, но и протест против несчастной любви и несправедливостей жизни.Гости вечера смогут насладиться пластикой танца, завораживающем пением, берущими за сердце звуками гитары, великолепными костюмами и позволят зрителям погрузиться в атмосферу пряных севильских ночей.История визитки Андалусии, танца фламенко, насчитывает почти две тысячи лет и своими корнями неразрывно связана с самой Андалусией. История фламенко, как и сама любовь, полна недомолвок и противоречий. Здесь родились и получили развитие ритмические приемы, позже воплотившиеся во фламенко: щелканье пальцами и хлопанье в ладоши в ритм танца... В музыке и танце отразилась жизнь чувства гонимых народов. Страдания и страсть, смерть и любовь стали главными темами их песен.

Необыкновенная экспрессия настоящих артистов фламенко имеет источник в таинственной силе, сочетающейся в переплетении музыки, пения и танца – наполовину божественный, наполовину сатанинский дух, который зажигает в исполнителях искру вдохновения. Он освобождает все эмоции и избавляет от страха и колебаний. Говорят, что такое мистическое переживание ведет к очищению души.