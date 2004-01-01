Три желания
Выставка Марины Ширяевой, Людмилы Виноградовой и Наталии Мациной
Выставка Марины Ширяевой, Людмилы Виноградовой и Наталии Мациной
Марина Ширяева – коренная мурманчанка, рисует с детства. Окончила ДХШ города Мурманска. Художник-оформитель по образованию. Окончила курсы гобелена и батика в Мурманском областном Центре художественных ремёсел. С 1995 года – входит в состав народного самодеятельного коллектива клуб «Гоболен» (руководитель Черномор Т. А.). Большинство коллективных работ клуба выполнены по эскизам Марины.
Людмила Виноградова родилась в 1967 году в городе Мурманска, в семье моряка. Рисует с детства. В изобразительном искусстве тяготеет к графике. Сюжетом для своих работ чаще всего выбирает родной город и любимый Север.
Наталья Мацина – мурманчанка, влюблённая в декоративно-прикладное искусство, стремящаяся каждоё своё произведение довести до совершентва. Её работы отличаются аккуратностью и ювелирностью исполнения. Будь то незамысловатый или серьёзный сюжет, автор, в равной степени, дарит ему глубину и широту своей души.
Марина, Людмила и Наталья – постоянные участники и дипломанты областных и городских выставок и мероприятий.
Место проведения выставки: г Мурманск, ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный
Выставка, приуроченная ко Дню памяти и скорби
Историко-мемориальная выставка из собрания Государственного историко-мемориального музея «Смольный»