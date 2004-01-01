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Три века Русского балета

Спектакль-дивертисмент с участием звезд лучших Московских театров

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События: Концерты, Спектакли.

«Три века Русского балета» – спектакль–дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

«Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением - русско-классической танцевальной лексикой».

На музыку великих русских и зарубежных композиторов: П.И. Чайковского, Л.Ф. Минкуса, Р.К. Щедрина, А.Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

Филармония
16 ноября
19:00
17 ноября
19:00
Цены

1150-2300 р.

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