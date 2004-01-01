Третий российский понд-хоккей чемпионат
Однодневный хоккейный турнир на открытом воздухе формата 4 на 4 в Мурманске
Однодневный хоккейный турнир на открытом воздухе формата 4 на 4 в Мурманске
23 февраля на стадионе «Юность» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие, которое соберёт всех любителей хоккея с шайбой Мурманска и Мурманской области.
Для участия в турнире собери команду от 4 до 8 человек, пройди регистрацию и проверь заточку на своих коньках.
Хоккейная экипировка по желанию, так как у нас запрещены силовые приемы и «щелчки», только мастерство обводки и слаженная работа команды.
Ждём Вас!
Регистрация команд по ссылке
Подробная информация на сайте или по телефону +7(909)560-85-67
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