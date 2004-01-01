Третий российский понд-хоккей чемпионат

Однодневный хоккейный турнир на открытом воздухе формата 4 на 4 в Мурманске

23 февраля на стадионе «Юность» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие, которое соберёт всех любителей хоккея с шайбой Мурманска и Мурманской области.

Для участия в турнире собери команду от 4 до 8 человек, пройди регистрацию и проверь заточку на своих коньках.

Хоккейная экипировка по желанию, так как у нас запрещены силовые приемы и «щелчки», только мастерство обводки и слаженная работа команды.

Ждём Вас!

Регистрация команд по ссылке