Тренировки на свежем воздухе
Бесплатные беговые тренировки
Бесплатные беговые тренировки
Инструктаж, разминка и тренировка под руководством профессионала!
Отличная возможность для тех кто:
давно хотел начать технически правильно бегать
вспомнить тренировки
желает размяться на свежем воздухе и получить заряд энергии
подготовиться к trail-полумарафону или дистанциям-спутникам
протестировать трассу trail-полумарафона
Как добраться:
Автобус – расписание и маршрут движения здесь (28 рублей за проезд).
Поиск попутчика на легковом авто – в комментариях отписывайтесь, помогайте друг другу найти дорогу к здоровому образу жизни!
Место проведения: площадка у центра отдыха и туризма «Огни Мурманска»