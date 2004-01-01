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Тренировки на свежем воздухе

Бесплатные беговые тренировки

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События: Спорт.

Инструктаж, разминка и тренировка под руководством профессионала!

Отличная возможность для тех кто:

давно хотел начать технически правильно бегать

вспомнить тренировки

желает размяться на свежем воздухе и получить заряд энергии

подготовиться к trail-полумарафону или дистанциям-спутникам

протестировать трассу trail-полумарафона

Как добраться:

Автобус – расписание и маршрут движения здесь (28 рублей за проезд).

Поиск попутчика на легковом авто – в комментариях отписывайтесь, помогайте друг другу найти дорогу к здоровому образу жизни!

Место проведения: площадка у центра отдыха и туризма «Огни Мурманска»

Огни Мурманска
22 октября
14:00
29 октября
14:00
5 ноября
14:00
12 ноября
14:00
19 ноября
14:00
26 ноября
14:00
3 декабря
14:00
Цены

Группа ВК

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