Trendy Red
Суббота в Красном!
Страсти накаляются…
Жгучая, темпераментная, яркая, умопомрачительная и незабываемая - суббота в Красном!
Красный - цвет страстной и чувственной румбы, цвет улицы «Красных фонарей», цвет изобилия и спелых ягод, цвет войны и любви, цвет заката и огня, цвет успеха и превосходства! Он притягивает и отталкивает, манит и волнует, но никогда не оставляет равнодушным! Давайте вместе ярко проживем эту прекрасную красную ночь!
Dress Code: не поверите... в красном!
Вся команда XxxX в порыве страсти до самого утра:
Такая жара на танцполе, бывает только в XxxX!
И, конечно же, огненный welcome и море приятных сюрпризов!
Вход свободный
Вечер для любителей вкусных и необычных коктейлей
Празднуем день космонавтики и рок-н-ролла!