Trendy Red

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Страсти накаляются…

Жгучая, темпераментная, яркая, умопомрачительная и незабываемая - суббота в Красном!

Красный - цвет страстной и чувственной румбы, цвет улицы «Красных фонарей», цвет изобилия и спелых ягод, цвет войны и любви, цвет заката и огня, цвет успеха и превосходства! Он притягивает и отталкивает, манит и волнует, но никогда не оставляет равнодушным! Давайте вместе ярко проживем эту прекрасную красную ночь!

Dress Code: не поверите... в красном!

Вся команда XxxX в порыве страсти до самого утра:

Неподражаемый MC Гордеев

Накал страстей будет нарастать с каждой минутой

Все в красном, красотки Go Go! Они танцуют любовь… присоединяйся!

Лучшие танцевальные хиты от Dj GABUR!

Такая жара на танцполе, бывает только в XxxX!

И, конечно же, огненный welcome и море приятных сюрпризов!