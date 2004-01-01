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Trendy Red

Суббота в Красном!

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События: Вечеринки.

Страсти накаляются…

Жгучая, темпераментная, яркая, умопомрачительная и незабываемая - суббота в Красном!
Красный - цвет страстной и чувственной румбы, цвет улицы «Красных фонарей», цвет изобилия и спелых ягод, цвет войны и любви, цвет заката и огня, цвет успеха и превосходства! Он притягивает и отталкивает, манит и волнует, но никогда не оставляет равнодушным! Давайте вместе ярко проживем эту прекрасную красную ночь!

Dress Code: не поверите... в красном!

Вся команда XxxX в порыве страсти до самого утра:

  • Неподражаемый MC Гордеев
  • Накал страстей будет нарастать с каждой минутой
  • Все в красном, красотки Go Go! Они танцуют любовь… присоединяйся!
  • Лучшие танцевальные хиты от Dj GABUR!

Такая жара на танцполе, бывает только в XxxX!

И, конечно же, огненный welcome и море приятных сюрпризов!

XXXX
15 апреля
Цены

Вход свободный

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