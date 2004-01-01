Ограничения: от 3,5 до 8 лет

Травянчик - веселый и занятный мастер-класс для Вашего ребенка. Представленная работа является уникальной экологической игрушкой, выполненной вручную. Ее изюминка заключается в том, что Вы поливаете ее водой и через некоторое время, из ее головы начинает расти сочная, нежная, густая трава, создавая забавную шевелюру. Наблюдать за процессом будет интересно и Вам и Вашим детям. После того как «волосы» травянчика немного подрастут, им можно мастерить причёски, аккуратно подстригая траву так, как Вам больше нравится. Позже она обязательно вырастет снова. Более того, зеленую травку можно использовать для корма животных уголка природы.

Записаться можно по телефону: 78-29-19, +7(921)037-25-01 и в группе ВК