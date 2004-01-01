Оргкомитет онлайн-конкурса «Трасса М51 On-line» начал прием заявок!



Заявки принимаются по номинациям «Стендап», «Современный танец», «Авторская песня» по электронному адресу trassam51@bk.ru.



Для участия в Конкурсе необходимо:



направить заявку на участие в Конкурсе на адрес trassam51@bk.ru. В теме письма обязательно указать название номинации и ФИО участника/название коллектива.



продублировать заявку на участие в Конкурсе в АИС «Молодежь России» (www.myrosmol.ru);



сделать видеозапись выступления с соблюдением следующих требований по каждой из номинаций:



«Авторская песня»: видеозапись живого исполнения конкурсантом (конкурсантами) авторской песни под любой аккомпанемент;

«Современный танец»: видеозапись исполнения конкурсантом танца на общем плане;

«Стендап»: видеозапись, содержащая выступление конкурсанта (конкурсантов) «монолог-стендап».



Конкурсная работа должна быть опубликована участником Конкурса или его законным представителем в социальных сетях «Инстаграм» или «Вконтакте», иметь открытый доступ и хештег, соответствующий выбранной номинации:

- «Авторская песня»: #ТрассаМ51песня;

- «Современный танец»: #ТрассаМ51танцы;

- «Стендап»: #ТрассаМ51стендап.



Обращаем ваше внимание, что в рамках одной номинации участники представляют видеозапись одной конкурсной работы с хронометражем не более 3 минут.



При съёмке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение камеры. Все видеосюжеты должны иметь звук и не должны содержать механических помех. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры от начала и до конца произведения. Видеозапись не должна содержать монтажа и склейки кадров или каких-либо специальных эффектов.



Информация о победителях будет размещена на официальном сайте Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области и в интернет-группе Конкурса на главной странице.



Итоги конкурса будут объявлены в прямом эфире в виде онлайн-встречи участников с членами жюри.