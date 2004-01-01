Дмитрий Новицкий работает в технике уникальной графики, имеет свою узнаваемую манеру с мягким юмором и подробной детализацией. Любимый материал – тушь, перо и кисть. Он интересно заполняет всю плоскость листа, переходя от общих форм к мелким и существенным деталям. Характер его рисунков часто гротесковый, в них ощущается пристальный и острый взгляд художника, много импровизаций и лаконизм линейного приема. Дмитрий дорожит ценностью белых мест чистой бумаги. Художник сочетает в своих работах разнообразные авторские техники. Для своих произведений, в качестве основы, Дмитрий берет привычные городские пейзажи, придавая им некоторую иррациональность.

Произведения Вологжанниковой Вероники – это бесконечный рассказ о взаимоотношениях людей с миром, о неизменных законах природы и о человеческих чувствах, о гармонии и радости бытия во всех его проявлениях. В поисках тем для своих произведений, и формальных средств для их решения, художник обращается к очень архаичным пластам культуры, при этом сохраняя очевидную связь с искусством ХХ века. Таким образом, источник эстетических ориентиров автора следует искать в искусстве примитивистов начала ХХ века, и, конечно, в местном народном декоративно-прикладном искусстве и фольклоре.

Летом 2020 года художники участвовали в нескольких творческих проектах, в числе которых поездка на Чукотку и участие в IV живописном пленере "Молодые художники Северо-Запада" в городе Сыктывкаре.

В экспозицию выставки "Транзит" вошли работы, созданные во время этих поездок.